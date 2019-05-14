لافروف لبومبيو: ننطلق من أن الديمقراطية لا تفرض بالقوة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موقف روسيا إزاء فنزويلا يتمثل في رفض تدخل خارجي ودعم حوار داخلي دون شروط مسبقة وإنذارات.

وجاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، عقب مباحثاتهما في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الثلاثاء.

وقال لافروف إن التهديدات التي يوجهها ممثلون عن الإدارة الأمريكية وزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غواديو، إلى الرئيس نيكولاس مادورو باللجوء المحتمل إلى تدخل خارجي بهدف

الإطاحة به، "تتعارض مع قيم الديمقراطية".

وشدد لافروف على أن "الديمقراطية لا يمكن ترسيخها بالقوة"، وذلك تعليقا على تصريح بومبيو بأن بلاده تصر على تنحي مادورو من أجل إحلال الديمقراطية في فنزويلا.

Advertisements

وقال بومبيو: "قلت لزميلي لافروف إننا نود أن نفعل كل ما بوسعنا كي يختار الشعب الفنزويلي الطريق الديمقراطي. ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أنه

حان الوقت لرحيل مادورو عن السلطة لإنهاء معاناة الشعب الفنزويلي ونأمل بأن تتخلى روسيا عن دعمها لمادورو".

وأبدى وير الخارجية الأمريكي استعداد واشنطن لمواصلة الحوار مع موسكو في موضوع فنزويلا رغم الخلافات القائمة، حتى إيجاد "حلول لتخفيف الأزمة الإنسانية في هذا البلد".

وكانت تصريحات بومبيو بشأن الأزمة الفنزويلية وموقف واشنطن من رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، متناقضة إذ قال أيضا: "لا نريد أن تتدخل أي دولة في شؤون فنزويلا، ونريد أن يحصل الشعب الفنزويلي على ديمقراطيته وأن يختار قائده بأنفسه، سواء كان سيد مادورو أو أي شخص آخر".