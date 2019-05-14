الأمم المتحدة تؤكد تسليم الحوثيين لموانئ الحديدة

أكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن، أن الحوثيين سلموا موانئ المحافظة إلى "خفر السواحل"، مشيرة إلى أن هناك "الكثير من العمل" لإزالة المظاهر العسكرية من الموانئ الثلاثة.
بدورها، أشارت بعثة الأمم المتحدة، إلى أن مايكل لوليسجارد، رئيس "لجنةتنسيق إعادة الانتشار"، زار الثلاثاء الماضي موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، للتحقق من إعادة انتشار قوات الحوثيين، مشيرة إلى أن الفرق التابعة لها تقوم "بمراقبة عملية إعادة الانتشار".
وقالت اللجنة في بيان خلال مؤتمر صحفي في الحديدة، إن رئيسها "رحب بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل، وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت".
من جهتها، اتهمت الحكومة اليمنية ، الحوثيين بمواصلة "التلاعب"، وتحدثت عن "مسرحية مكررة" تتمثل بتسليم الموانئ، مشيرة إلى أن الجماعة تسلم الأمن إلى عناصر تابعين لها بلباس مدني.
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