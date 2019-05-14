مجهولون يعتدون على زوجة الرئيس الجورجي الأسبق

نقلت وسائل إعلام جورجية، أن مجهولين هاجموا ساندرا رولوفس زوجة الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل سآكاشفيلي، في بلدة زوجديدي غربي البلاد.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المعتدين هاجموا صحفيين يعملون في قناة "أوديشي"ورولوفس نفسها، المرشحة عن المعارضة لمنصب عمدة البلدة.
وظهر المهاجمون عندما كان فريق القناة يعد تقريرا عن المرشحة، وبدأوا بالصراخ وسب المرشحة وفريق التصوير.
وقدمت ساندرا رولوفس، التي كانت السيدة الأولى لجورجيا في الأعوام 2004-2013، ترشيحها لمنصب عمدة مدينة زوغديدي، وهي مرشحة عن تحالف المعارضة "القوة في الوحدة"، والذي يدخل فيه حزب "الحركة الوطنية الموحدة".
من جهته، وعد وزير الداخلية الجورجي، غيورغي غاخاريا، بالتحقيق في الحادث.
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