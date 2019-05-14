بوتين يؤكد مساعي بلاده لتطبيع العلاقات مع واشنطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مستهل لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سعيه إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن، معبرا عن أمله بأن تكون زيارة بومبيو مفيدة للعلاقات الثنائية.

اتفق وزيرا الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والأمريكي، مايك بومبيو، على ضرورة القضاء على الإرهابيين

في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو في أعقاب مباحثاتهما في سوتشي، اليوم الثلاثاء: "في ما يتعلق بسوريا، تحدثنا عن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشكل كامل،

والذي يتمثل البند الأساس فيه في احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وأضاف قائلا: "اتفقنا على مواصلة المشاورات على أساس الاتصالات القائمة بيننا، وقمنا بتنسيق المواقف بشأن عدد من النقاط المحددة، بما فيها المتعلقة بالقضاء على الإرهابيين على الأراضي السورية نهائيا وتوفير الظروف لعودة اللاجئين وحل القضايا الإنسانية وإطلاق العملية السياسية في سياق تشكيل اللجنة الدستورية".