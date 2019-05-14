الرياض تسمح لمواطنيها باستيراد الحيوانات الحية "إلكترونيا"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أنه باستطاعة الأفراد والشركات، استيراد الحيوانات الحية إلى المملكة، باستخدام رابط إلكتروني خصصته لتجهيز استيراد الحيوانات الأليفة.
وأشارت الوزارة إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة هي 3 أيام عمل فقط،ودون رسوم خدمة، كما تمكن متابعة الطلب من خلال زيارة الرابط، أو عبر الرسائل النصية القصيرة، وأن الخدمة تشمل الحيوانات الأليفة، والأغنام والماعز والأبقار، والفصيلة الخيلية، إضافة
وبينت الوزارة الخطوات التي يجب اتخاذها، والتي تبدأ "أولا بتسجيل الدخول إلى النظام، وتحديد الخدمة المطلوبة، وإدخال بيانات تفصيلية عن الشركة الموردة أو الأفراد، إدخال معلومات مفصلة عن الإرسالية، وبيانات تفاصيل المصدر، إضافة إلى إرفاق صورة من الهوية الوطنية والشهادة الصحية".
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