أرامكو: إمدادات النفط لعملاء السعودية لن تتأثر بالهجوم

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث الإرهابي.

كما أشار عملاق النفط السعودي إلى عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.

وأوضحت أرامكو في بيان أنها "استجابت لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب، إثر هجومٍ تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و9. وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن

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خلّف أضرارًا محدودة في محطة الضخ رقم 8".

وقال مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو إن السعودية تعتزم زيادة إمداداتها من النفط لأوروبا إلى 10 ملايين برميل شهرياً، من مستوى يزيد عن 3 ملايين برميل شهرياً في الوقت الحالي.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بشكل محدود، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لهجوم بطائرات بدون طيار استهدف محطتين لضخ النفط.