خامنئي يخفف لهجته بعد الحشود العسكرية في المنطقة

نفى المرشد الإيراني، علي خامنئي، إمكانية وقوع حرب بين الولايات المتحدة وبلاده، وأن هذه المواجهة ليست عسكرية لأنه لا توجد حرب لإشعالها، وذلك بعد الحشود العسكرية الأميركية، والتهديدات التي خرجت من مسؤولين أميركيين مؤخرا. يأتي ذلك في وقت علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التقارير الصحفية التي أفادت بنية واشنطن إرسال 120 ألف جندي أميركي للشرق الأوسط، تمهيدا للحرب ضد إيران. ونفى ترمب هذه المزاعم إلا أنه أكد أن واشنطن إذا اضطرت لذلك فسوف ترسل "جحيما" أكثر من ذلك بكثير. كما أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده لا تريد حربا مع طهران، إلا أنه تعهد بمواصلة الضغط عليها، مشيرا إلى أن الرد سيكون بشكل يتناسب مع أي هجمات إيرانية.



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