وزارة الحج والعمرة تخصص رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء العمرة

رابط المعتمرين القطريين الجديد

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيصلاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.