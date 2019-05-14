12 قتيلاً خلال معارك في شمال غرب سوريا

قتل 12 شخصاً، الثلاثاء، خلال معارك في شمال غرب سوريا بين الجيش السوري وفصائل إرهابية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الفصائل أطلقت أربع قذائف صاروخية على مناطق في مخيم النيرب الخاضع لسيطرة قوات النظام جنوب شرق حلب، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين بينهم امرأة وسقوط جرحى".

ويعتبر مخيم النيرب حياً في مدينة حلب كان ولا يزال للاجئين الفلسطينيين. وتقع مدينة حلب تحت سيطرة قوات النظام السوري ولا تبعد كثيراً من منطقة إدلب حيث توجد فصائل متطرفة بينها هيئة تحرير الشام الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

وأكد التلفزيون السوري الرسمي مقتل ستة أشخاص "وقعوا ضحايا القذائف التي أطلقها الإرهابيون على مخيم النيرب".

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ومنذ استعادة قوات النظام لحلب، تتعرض المدينة بشكل متقطع لسقوط قذائف تطلقها فصائل معارضة إرهابية من مناطق تقع غرب المدينة.

كما قتل الثلاثاء ستة مدنيين آخرين في قصف جوي استهدف مناطق في محافظة إدلب أو في شمال محافظة حماه المجاورة، بحسب المرصد.

ففي مدينة جسر الشغور وحدها في محافظة إدلب، أدت المعارك إلى مقتل أربعة أشخاص.

ويخوض الجيش السوري، منذ أواخر إبريل الماضي، معارك في منطقة إدلب والأراضي المجاورة لها والتي توجد فيها فصائل معارضة إرهابية.