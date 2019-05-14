سلطان بن سحيم: ضرورة إرغام نظام قطر على إعادة حقوق أبناء "الغفران"

أبوظبي (الاتحاد) أكَّد المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني، أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بشأن سحب جنسيات أبناء قبيلة الغفران، لم يكشف سوى جانب بسيط من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في قطر.

وأوضح سلطان بن سحيم آل ثاني، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كشف بيان منظمة هيومن رايتس عن جانب بسيط من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في نظام قطر، وتشتيته لمئات الأسر في أشنع جريمة تهجير في التاريخ الحديث».

وأضاف «نحث المنظمة وجميع المؤسسات الحقوقية على القيام بمسؤولياتها، لإرغام نظام قطر على إعادة حقوق هذه الأسر كاملة، وتعويضها عن كل الأضرار».

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