50 برلمانياً فرنسياً يؤيدون إعلان "الإخوان" منظمة إرهابية

أبوظبي (مواقع إخبارية) كشف تقرير لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش» عن تحركات برلمانية فرنسية لمواجهة أنشطة تنظيم الحمدين والإخوان في البلاد، خاصةً بعد صدور كتاب أوراق قطر الذي فضح الأنشطة المشبوهة لقطر في أوروبا. وأطلقت ليديا جيروس، المتحدثة باسم الحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي، منصة في صحيفة لو جورنال دو ديمانش، دعت فيها إلى محاربة المتطرفين بشكل أفضل، حيث أيد الدعوة أكثر من 50 عضواً منتخباً.

ووقع أكثر من 50 من البرلمانيين الجمهوريين، ورئيس منطقة باكا رينو موسيلير رسالة مفتوحة نُشرت قبل أسبوع، دعت فيها المتحدثة باسم حزب الجمهوريين الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعلان «الإخوان منظمة إرهابية»، وحل المنظمات المرتبطة بها مثل ائتلاف «مسلمي فرنسا» (UOIF سابقاً). وقالت جيروس في منصتها: «قررت أن أحشد نواب الحزب الجمهوري لإجبار إيمانويل ماكرون على الاستجابة لنا والتحرك»، حيث طلبت السيدة جيروس من الرئيس إيمانويل ماكرون «التحرك ضد المتطرفين» بعدما شبهتهم بالنازيين. وقالت جيروس: «يجب على فرنسا أن تعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مثلما فعلت مصر والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا».

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