في ذكرى النكبة.. الجامعة العربية تطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

أكدت جامعة الدول العربية مجدداً مواصلة دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني مثمنة تضحياته وصموده على أرضه وثباته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة، مطالبة بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

كما أكدت الجامعة، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة اليوم بمناسبة الذكرى الـ 71 للنكبة، أن تبعات هذه النكبة الكارثية ما زالت تلحق بأجيال من اللاجئين الفلسطينيين يصل تعدادهم إلى ما يزيد عن 5.3 مليون لاجئ يعانون أقسى وأصعب ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء، فيما تتعرض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى محاولات التصفية وإنهاء دورها بوقف التمويل إمعاناً في التنكيل بهذا الشعب الصامد على أرضه ووطنه متمسكا بحقه الثابت والمشروع في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية.

وطالبت الجامعة العربية، في بيانها، الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حقه في العودة وفي تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي والفوري على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني.