كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 مدنيين بينهم جنين في قصف صاروخي لقوات الوفاق في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع "المرصد" الليبي، إن عدد قتلى القصف الصاروخي الذي استهدفت به قوات حكومة الوفاق حي الملجأ في منطقة قصر بن غشير، الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي جنوب طرابلس، بلغ 6 قتلى مدنيين، بينهم جنين وطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.

وقال سكان من الحي، إن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت على حي الملجأ المكتظ بالسكان في مركز بلدية قصر بن غشير.

ويقود الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس" من ميليشيات متهمة بالإرهاب، العملية التي بدأت في الرابع من أبريل المنصرم.