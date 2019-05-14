كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك البحرين يشيد بدور مصر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن مصر تمثل صمام أمان للشرق الأوسط.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الثلاثاء 14 مايو، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وذكرت الوكالة أن ملك البحرين والسيسي استعرضا العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحثا سبل تطويرها في أطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وأكد الزعيمان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة وما تشهده من متغيرات متسارعة، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها.

وقال ملك البحرين إن مصر تلعب دورا محوريا بقيادة الرئيس المصري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي، مضيفا: "مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار وصمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة".