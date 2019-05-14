كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرعية: لن ننسحب من الحديدة قبل خروج المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم قوات الساحل الغربي الموالية للشرعية العقيد وضاح الدبيش، إن القوات الحكومية لن تنسحب من الحديدة قبل التأكد من خروج الحوثيين.

وأوضح وفقاً لمكتب "مسام" الغعلامي اليوم الثلاثاء، أن القوات الحكومية لن تنفذ التزاماتها المتمثلة بانسحابها إلى مسافة 3 كيلومترات من مواقعها قبل التأكد من نزع الألغام وانسحاب الحوثيين.

وكان وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب، قد انتقد فى وقت سابق، آليات الأمم المتحدة في التعامل مع الميليشيات الحوثية في البلاد، لافتاً إلى أنها تتعامل مع انسحاب الميليشيا من موانئ مدينة الحديدة خارج إطار اتفاق ستوكهولم، وبهذه الطريقة تحاول واشنطن إعاقة أي إدانة حوثية في مجلس الأمن الدولي.

ومن جانبه، قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، اللواء صغير بن عزيز إن "اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، ينص على المسافات التي ستتمركز فيها القوات التي ستغادر الموانئ، وتنص أيضاً على الرقابة المشتركة، والتحقق من هويات عناصر شرطة خفر السواحل، التي ستتسلم الموانئ وخرائط الألغام، وإزالة كافة المظاهر المسلحة، وإبعاد المشرفين الحوثيين".