كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام اليمني: إيران تستخدم أدواتها لاستهداف دول الجوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، أن إيران تستخدم أدواتها في المنطقة لاستهداف أمن دول الجوار.

وعبر عن إدانته واستنكاره قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم، باستهداف خطوط إمداد النفط السعودية في منطقتي الدوادمي وعفيف، معتبراً أن تداعيات الضغط الدولي على تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بخصوص الانسحاب من موانئ الحديدة قد ظهرت الآن من خلال التصرفات العبثية للميليشيا وقيامها باستهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية.

وقال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "على المجتمع الدولي أن يدرك أن أدوات إيران في المنطقة ستستمر في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي مالم يكن هناك تحرك قوي لردع الميليشيات المنفلتة عن القانون والخارجة عن سلطات الدولة".

وشدد على ضرورة وضع حد للميليشيات الانقلابية الحوثية ومنعها من تحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الجوار لصالح إيران، التي باتت تستخدم الملف اليمني كورقة تفاوضية لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها.