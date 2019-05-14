كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة للإخوان.. البرلمان الليبي يحظر التنظيم الإرهابي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس النواب الليبي، مساء أمس الإثنين، لصالح إقرار قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة إرهابية، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس انعقد في مقره بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيسه، عقليه صالح وأكثر من 70 نائبا، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".

وأضاف أن النواب صوتوا على حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية.

