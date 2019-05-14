كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ للنفط بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي والتخريبي الذي تعرضت له محطتي ضخ النفط بالسعودية بواسطة طائرات مفخّخة دون طيار.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط بالسعودية تهدف لزعزعة المنطقة، واصفاً إياه ب "العمل التخريبي"، حسبما نقلت فضائية "العربية عاجل".

يذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن محطتي ضخ لخط أنابيب رئيسي تابعة لشركة "أرامكو"، ينقل النفط من شرق البلاد إلى غربها، قد تعرضتا لهجوم بطائرات دون طيار، مما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيهما.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، أن استهداف المنشآت السعودية بطائرات مسيرة جاء ردا على "الجرائم والحصار" في اليمن، على حد تعبيره.