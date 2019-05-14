العطش وارتفاع درجة الحرارة يخرجان دوارا للاحتجاج نواحي أزيلال 

خرج سكان دوار انفك في جماعة “أفورار” إقليم أزيلال، أمس الاثنين، في مسيرة احتجاجية إلى مركز أفورار، للمطالبة بإيجاد حل نهائي لتزويد دوارهم بالماء الصالح لشرب، خصوصا مع موجة ارتفاع درجة الحرارة، التي تشهدها البلاد، خلال هذه الأيام.

وقال سمير، أحد شباب الدوار المحتجين، لـ”اليوم 24″ إنهم تعبوا من استمرار مشكلة انقطاع الماء عن دوارهم كل سنة، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، وتزايد الاستهلاك.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاستفادة من الماء حق للجميع، لذا يطالب سكان دوار انفك بتزويد منازلهم كباقي سكان المركز بالماء الصالح للشرب، عوض متاعب التنقل إلى السقايتين لجلب المياه.

وتشهد العديد من الدواوير في المنطقة، غياب تزويد منازل سكانها بالماء الصالح لشرب، حيث يستعينون ببعض السقايات، التي توجد في مراكز هذه الدواوير، كوسيلة للاستفادة من هذه المادة الحيوية.