بريطانيا: نسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ 45 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا، لأدنى معدلاتها في 45 عاما، بالرغم من تراجع نمو الأجور بشكل طفيف، إذ تراجع معدل البطالة خلال ثلاثة أشهر حتى آذار/ مارس إلى 3.8%، في أدنى مستوى له منذ نهاية عام 1974، من 3.9% عن الشهر الماضي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وارتفع نمو الأجور باستثناء المكافآت، بنسبة 3.3%، بانخفاض عن 3.4 بالمائة الشهر الماضي. وبالرغم من التراجع الطفيف، ما تزال الأجور ترتفع لما يقرب من أعلى معدلاتها منذ الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد مضى.

ويقول خبراء الاقتصاد، إن الأرقام لا تغير التوقعات بشكل كبير، بأن بنك إنجلترا لن يرفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب خاصة فيما يظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محفوفا بعدم اليقين.

وتُعدّ هذه المرة الأولى منذ عام 1975 التي ينخفض فيها معدل البطالة إلى هذا المستوى. ولم يصل تعداد العاملين في المملكة المتحدة من قبل إلى رقم 32,53 مليون شخص، بارتفاع كبير خلال عام واحد.