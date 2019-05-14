الكتل والحركات الطلابية العربية بالجامعات الإسرائيليّة تُحيي ذكرى النكبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُحيي الكتل والحركات الطلابية العربية، في الجامعات الإسرائيليّة، غدًا الأربعاء، الذكرى الـ71 لنكبة الشعب الفلسطيني، ولتهجير مئات آلاف السكان الفلسطينيين من قراهم ومدنهم.

وتختتم الحركات الطلّابيّة من التجمع، والجبهة، وكتلة جذور، في جامعة حيفا؛ أسبوع إحياء ذكرى النكبة في فعاليّة اختتامية في الساعة الرابعة عصرًا في قاعة "صفاديا".

وتشمل الفعالية معرضًا لصور من فلسطين، قبل وخلال النكبة، يتناول محطات عدّة في تاريخ الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى عرض الفيلم الوثائقي "سرقة الكتب الكبرى" الذي يتناول جانبًا من أحداث النكبة وهو سرقة الكتب الفلسطينيّة من البيوت المهجرة عام 1948 ووضعها في "المكتبة الوطنيّة".

وتحيي الجبهة الطلّابيّة في الجامعة العبريّة في القدس، ذكرى النكبة بنشاط مركزيّ يشمل معرضًا لصور القرى والمدن الفلسطينيّة والحياة الاجتماعيّة قبل أحداث النكبة، بالإضافة إلى توزيع بطاقات تعريف على الطلاب والطالبات تتضمن تعريفًا حول بعض القرى الفلسطينيّة المهجّرة وتاريخها.

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وفي جامعة تل أبيب، تختتم حركة جفرا- التجمع الطلابي، والجبهة الطلّابيّة، وأطر طلّابيّة أخرى، أسبوع إحياء ذكرى النكبة بمراسيم مركزيّة سنويّة تُعقد في الساعة 11:30 ظهرًا في ساحة "أنطين"، في مدخل الجامعة للسنة الثامنة على التوالي.

وتحيي الجبهة الطلابيّة، في جامعة "بن غوريون" في النقب، ذكرى النكبة في نشاط سياسيّ نهاية الشهر الجاري، باستضافة النائب، د. عوفر كسيف، والنائب السابق، يوسف العطاونة؛ تتطرق خلاله إلى الأوضاع في النقب والقرى المهجرة بعد مرور أكثر من سبعة عقود على النكبة.

وتجري هذه الفعاليات وسط دعوات أطلقها نشطاء يمينيون، لمنع إجرائها، إذ تظاهر نشطاء يمينيون في سنوات سابقة، ضد السماح بإجراء هذه الفعاليات.