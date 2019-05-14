انت الان تتابع ترامب: محادثات التجارة بين أمريكا والصين لم تنهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن المحادثات التجارية مع الصين لم تنهار، واصفا الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بأنها ”خلاف بسيط“.
أدلى ترامب بتعليقاته للصحفيين في البيت الأبيض، مع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بعد تبادلهما فرض رسوم على واردات بمليارات الدولارات.
وأشار ترامب إلى أن المفاوضين من البلدين ما زالوا يتباحثون، قائلا إنهم يقيمون حوارا جيدا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء إن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات المرتبطة بالتجارة.
تجري الولايات المتحدة والصين محادثات منذ شهور لتهدئة التوترات التجارية بينهما، ولكن المباحثات توقفت في الأسابيع الأخيرة ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في تعطلها.
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