ملك البحرين: مصر صمام أمان الشرق الأوسط

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن “مصر الشقيقة تعد ركيزة أساسية للاستقرار وصمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة”.

وعقد ملك البحرين، الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمطار القاهرة الدولي قبيل مغادرة جلالة الملك المفدى.

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واستعرض مع الرئيس المصري العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة والخطوات التي تسهم في تطوير أطر التعاون المشترك بين البحرين ومصر في شتى المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن شكره وتقديره للرئيس المصري على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة، وعلى دوره في تطوير علاقات الشقيقتين مصر والبحرين وترسيخها.

كما جرى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة وما تشهده من متغيرات متسارعة، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها.

وثمن الدور المحوري لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي، مؤكداً أن مصر الشقيقة تعد ركيزة أساسية للاستقرار وصمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة، ومتمنياً لمصر وشعبها العزيز كل خير وتقدم وازدهار.

فيما أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنتائج مباحثاته مع ملك البحرين التي تأتي في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حول مختلف القضايا الراهنة، مثنياً على دور جلالته وحرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات متميزة وبمواقف البحرين الداعمة لمصر وشعبها، ومتمنياً لشعب البحرين دوام الرقي والتقدم تحت قيادة جلالة الملك المفدى.