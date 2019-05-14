آل جابر: مليشيا الحوثي لاتزال تثبت عمالتها لأجندة إيران الإرهابية على حساب الشعب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، السفير محمد آل جابر، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لات تزال تثبت عمالتها وانصياعها لأجندة النظام الإرهابي في إيران، على حساب الشعب اليمني وأمن المنطقة.

وأضاف السفير آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن المليشيات الحوثية غير آبهة بالوضع الإنساني الصعب الذي تسببت به في اليمن، وفي تحدٍ سافر لكل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.