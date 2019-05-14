الان تتابع آل جابر: مليشيا الحوثي لاتزال تثبت عمالتها لأجندة إيران الإرهابية على حساب الشعب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، السفير محمد آل جابر، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لات تزال تثبت عمالتها وانصياعها لأجندة النظام الإرهابي في إيران، على حساب الشعب اليمني وأمن المنطقة.
وأضاف السفير آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن المليشيات الحوثية غير آبهة بالوضع الإنساني الصعب الذي تسببت به في اليمن، وفي تحدٍ سافر لكل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر: مليشيا الحوثي لاتزال تثبت عمالتها لأجندة إيران الإرهابية على حساب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.