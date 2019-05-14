شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: ترمب لم يتقدم للقاء بوتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) نفى الكرملين اليوم (الثلاثاء) صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان الشهر القادم. وقال الكرملين إن الولايات المتحدة لم تتقدم بأي اقتراح رسمي لعقد مثل هذا اللقاء. وكان ترمب قال أمس (الإثنين) إنه سيلتقي مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة الـ20.

نفى الكرملين اليوم (الثلاثاء) صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان الشهر القادم. وقال الكرملين إن الولايات المتحدة لم تتقدم بأي اقتراح رسمي لعقد مثل هذا اللقاء. وكان ترمب قال أمس (الإثنين) إنه سيلتقي مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة الـ20.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: ترمب لم يتقدم للقاء بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.