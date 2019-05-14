شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: وكالات إغاثة تطالب مجلس الأمن بحماية العالقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

دعت مجموعة من وكالات الإغاثة في ليبيا، اليوم (الثلاثاء) مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار لدعم النازحين والمهاجرين حول العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المنظمة الدولية: «إن 66 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم، كما سقط 454 قتيلاً على الأقل منذ الخامس من أبريل، إلى جانب تشريد آلاف الليبيين».

Advertisements

مضيفة بأن الوضع الفوضوي لآلاف المهاجرين الذين يتخذون من الساحل الغربي لليبيا منصة انطلاق لرحلتهم إلى أوروبا، محفوف بالمخاطر.

وبينت الأمم المتحدة أن 65 مهاجرًا غرقوا خلال الأسبوع الماضي، وأعيد 871 مهاجرًا إلى مراكز احتجاز في ظل ظروف غير مقبولة في كثير من الأحيان.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي أنه ينبغي عدم إعادة أحد إلى ليبيا، معتبرًا أنّ إعادة الناس إلى ليبيا لا يمكن عدّها إنقاذًا.