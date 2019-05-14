شكرا لقرائتكم السعودية.. رابط جديد لطلبات القطريين الراغبين في العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص الرابط الجديد https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.