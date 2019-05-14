مسجد في أمريكا يتعرض لهجوم حارق في شهر رمضان

دبي - بواسطة محمد فارس هجوم أدى إلى إحراق مسجد في ولاية أمريكية، وحاكم الولاية يتوعد بمحاسبة المهاجمين ويعرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليهم. ودور عبادة أخرى تعرض استضافة صلوات المسلمين إلى حين إتمام إعادة البناء. © picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan Provided by Deutsche Welle

ذكر موقع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن حريقاً شب في مسجد "ديانة" في مدينة نيوهيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية ليلة الأحد. ونقل الموقع عن مساعد رئيس هيئة إطفاء الحرائق في المدينة، أورلاندو ماركانو، أن المسجد كان يمر بأعمال ترميم وصيانة عندما شبت النار فيه، وتحدث عن أن إضرام كان متعمداً.

من جانبه، كتب حاكم ولاية كونيتيكت، نيد لامونت، تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أدان فيها هذا "الهجوم المدفوع بالكراهية على مؤسسة دينية"، مضيفاً أن "لا مكان في ولايتنا ولا في أمتنا مثل هذه الهجمات". وتوعد لامونت بالعمل مع كل الأطراف المعنية لتعقب ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، حسب ما جاء في تغريدته.

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وأشار حاكم الولاية إلى أن إمام مسجد "ديانة" قال له إن عدداً من الكنائس والكنس اليهودية في المدينة عرضت مساعدتها في استضافة المصلين، إلا أنه استدرك بالقول: "لكنهم (المصلون) يريدون أن يتعبدوا في مسجدهم، ونحن سنفعل كل ما بوسعنا لجعل ذلك ممكناً".

وكان المحققون في مدينة نيوهيفن قد رصدوا مكافأة قدرها 2500 دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال مرتكبي هذا الهجوم. وأوضح المحققون أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يشارك في التحقيقات أيضاً.

ي.أ/ ط.أ