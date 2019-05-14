دبي - بواسطة محمد فارس هجوم أدى إلى إحراق مسجد في ولاية أمريكية، وحاكم الولاية يتوعد بمحاسبة المهاجمين ويعرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليهم. ودور عبادة أخرى تعرض استضافة صلوات المسلمين إلى حين إتمام إعادة البناء. © picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan Provided by Deutsche Welle
ذكر موقع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن حريقاً شب في مسجد "ديانة" في مدينة نيوهيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية ليلة الأحد. ونقل الموقع عن مساعد رئيس هيئة إطفاء الحرائق في المدينة، أورلاندو ماركانو، أن المسجد كان يمر بأعمال ترميم وصيانة عندما شبت النار فيه، وتحدث عن أن إضرام كان متعمداً.
من جانبه، كتب حاكم ولاية كونيتيكت، نيد لامونت، تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أدان فيها هذا "الهجوم المدفوع بالكراهية على مؤسسة دينية"، مضيفاً أن "لا مكان في ولايتنا ولا في أمتنا مثل هذه الهجمات". وتوعد لامونت بالعمل مع كل الأطراف المعنية لتعقب ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، حسب ما جاء في تغريدته.
وأشار حاكم الولاية إلى أن إمام مسجد "ديانة" قال له إن عدداً من الكنائس والكنس اليهودية في المدينة عرضت مساعدتها في استضافة المصلين، إلا أنه استدرك بالقول: "لكنهم (المصلون) يريدون أن يتعبدوا في مسجدهم، ونحن سنفعل كل ما بوسعنا لجعل ذلك ممكناً".
وكان المحققون في مدينة نيوهيفن قد رصدوا مكافأة قدرها 2500 دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال مرتكبي هذا الهجوم. وأوضح المحققون أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يشارك في التحقيقات أيضاً.
ي.أ/ ط.أ
كانت هذه تفاصيل خبر مسجد في أمريكا يتعرض لهجوم حارق في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.