شدّد رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا ندين الإعتداء الّذي استهدف محطتين لضخّ ​النفط​ في ​السعودية​، ونعبّر عن وقوفنا إلى جانب قيادة السعودية في هذا الظرف العصيب، وواثقون بحكمتها على حماية أرضها وسيادتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي دان استهداف محطتين لضخ النفط: نقف إلى جانب قيادة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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