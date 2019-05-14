البطريرك صفير في آخر حديث له: الشأن الوطني مازال في ضميري

نشر الاعلامي ​سعد الياس​ آخر حديث أدلى به البطريرك الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ قبل أشهر في ​بكركي​، مؤكدا أنه يمضي أغلب أوقاته "بإستقبال الناس وقراءة بعض الصحف وتدور الاحاديث على الشأن الوطني"، مؤكدا أن "الشأن الوطني مازال في ضميري".

وردا على سؤال حول ما قيل منذ زمن إن كلام البطريرك بطريرك الكلام وقيل ذلك عندما كنت تتخذ مواقف ضد ​الوصاية السورية​ في ​لبنان​ ماذا تقول اليوم؟ قال: "الكلام ذاته، أن يكون لبنان مستقلاً ويُحافَظ على استقلاله".

وعن الأيام التي نعيشها اليوم، فإعتبر صفير "أنها ليست بائسة الى هذا الحد، هناك مجال للعمل كي يعود لبنان الى استقلاله"، وحول عدم زيارته الى ​سوريا​ قال: "لأن من زاروا سوريا رأينا كيف صاروا".

ودعا المسيحيين في لبنان، الى أن "يحافظوا على وطنهم لبنان قبل كل شيء، ويبقوا موحدين"، داعيا المسيحيين و​الدروز​ في الجبل الى أنيعيشوا مع بعضهم البعض مثل دائماً".