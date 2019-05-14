روكز: أعتقد أن الرئيس عون مع مطالب المتقاعدين والإفطار في بعبدا يجسد لبنان

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​شامل روكز​، أنّ "خصم رواتب ​العسكريين المتقاعدين​ هو كنزع أموالهم الموجودة كوديعة"، موضحًا أنّ "الموضوع لدى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وأعتقد أنّه مع مطالب المتقاعدين".

أكّد في تصريح تلفزيوني، قبيل مشاركته في الإفطار الرمضاني الّذي يقيمه الرئيس عون في ​قصر بعبدا​، أنّ "الإفطار يجسّد لبنان بكلّ معنى الكلمة، فكلّ الشخصيات والرؤساء والوزراء والفاعليات موجودون، ليكون رمضان مناسبة جامعة دائمًا، لاسيما في القصر الجمهوري".