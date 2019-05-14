رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، أنّ "خصم رواتب العسكريين المتقاعدين هو كنزع أموالهم الموجودة كوديعة"، موضحًا أنّ "الموضوع لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، وأعتقد أنّه مع مطالب المتقاعدين".
أكّد في تصريح تلفزيوني، قبيل مشاركته في الإفطار الرمضاني الّذي يقيمه الرئيس عون في قصر بعبدا، أنّ "الإفطار يجسّد لبنان بكلّ معنى الكلمة، فكلّ الشخصيات والرؤساء والوزراء والفاعليات موجودون، ليكون رمضان مناسبة جامعة دائمًا، لاسيما في القصر الجمهوري".
كانت هذه تفاصيل خبر روكز: أعتقد أن الرئيس عون مع مطالب المتقاعدين والإفطار في بعبدا يجسد لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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