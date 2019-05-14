سبوتنيك: انفجار يستهدف وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك"، بوقوع ​انفجار​ بوسط العاصمة العراقية ​بغداد​، موضحًا أن "​عبوة ناسفة​ انفجرت مستهدفة أحد المحال لبيع ​المشروبات الكحولية​ في ساحة عقبة بن نافع".

وكشف المصدر أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية "، لافتًا إلى أن "مجهولين قاموا بوضع العبوة داخل المحل".