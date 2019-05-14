سبوتنيك: انفجار يستهدف وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك"، بوقوع انفجار بوسط العاصمة العراقية بغداد، موضحًا أن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة أحد المحال لبيع المشروبات الكحولية في ساحة عقبة بن نافع".
وكشف المصدر أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية "، لافتًا إلى أن "مجهولين قاموا بوضع العبوة داخل المحل".
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