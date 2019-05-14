سلطات جيبوتي دانت استهداف محطتي نفط بالسعودية: للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية

عبّرت سلطات جمهورية جيبوتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"الهجوم الإرهابي الّذي استهدف محطتي ضخّ النفط في السعودية، والّذي ينطوي على تهديد خطير لاستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة".
وأكّدت في بيان، "تضامنها التام مع الشعب السعودي وقيادته الحكيمة ضدّ كلّ من يحاول النيل من أمن السعودية أو المساس بمصالحها".
وشدّدت جيبوتي على "ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التكاتف الدولي للتصدّي بكلّ حزم وصرامة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، الّتي من شأنها أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة، وتهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
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