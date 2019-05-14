نتانياهو: علينا أن نستمر في تعزيز قوة دولة إسرائيل وتحالفها المهم مع أميركا

أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى أنه قال "هذا المساء في احتفالية لإحياء مرور عام على نقل ​السفارة الأميركية​ إلى أورشليم، إن هناك ازدهار جديد ونهضة جديدة للعلاقات بيننا وبين الكثير من جيراننا العرب ودول إسلامية غير عربية كثيرة"، مشيرًا إلى "أننا موحدون في الرغبة لصد العدوان الإيراني".

وأكّد نتانياهو، في تعليق عغلى مواقع التواصل الاجتماعيـ أنه "يجب على دولة ​إسرائيل​ وجميع دول المنطقة وجميع الدول التي تريد إحلال السلام في ​العالم​ أن تقف معًا إلى جانب ​الولايات المتحدة​ ضد العدوان الإيراني"، مشددًا على أن "علينا أن نستمر في تعزيز قوة دولة إسرائيل وتحالفها المهم مع ​أميركا​".