المحكمة العسكرية الجزائرية استمعت لشهادة وزير الدفاع الأسبق بقضية شقيق بوتفليقة

ذكر "التلفزيون الحكومي الجزائري" أنّ "المحكمة العسكرية استمعت إلى وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الّذي أدلى بشهادته في قضية شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سعيد"، الموجود رهن الحبس مع مسؤولين سابقين في الاستخبارات بتهمة "التآمر" ضدّ الدولة.
وأوضح أنّه "تمّ الاستماع إلى نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء"، مبيّنًأ أنّ "نزار أدلى أيضًا بشهادته حول اتصالاته بسعيد بوتفليقة" .
وكان قد اتّهم نزار مؤخّرًا سعيد بوتفليقة، بالسعي إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار، بل وحتّى بالعزم على إقالة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قبل استقالة شقيقه.
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