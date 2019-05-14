ترامب ينفي تقارير صحفية حول إرسال 120 ألف جندي أميركي للشرق الأوسط

نفى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "​تقارير​ صحفية نيويورك تايمز حول إرسال 120 ألف جندي أميركي للشرق الأوسط لمواجهة أيران"، مشيرًا إلى أنها شائعات عارية من الصحة".

وفي إشارة إلى تقرير للصحيفة بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود تساءل ترامب "هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطط لذلك. آمل أن لا نضطر الى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فنسرسل عدداً أكبر بكثير" من الجنود.