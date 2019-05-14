أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "ليس لدي انطباع بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يحاول تطبيع العلاقات مع ​روسيا​". وأشاد بوتين بـ"تقرير مولر بشأن مزاعم التواطؤ بين ​موسكو​ وحملة ترامب" ووصفه بالموضوعي، مشددًا على أن "روسيا لم تتدخل أبدًا في ​الانتخابات الأميركية​"، ومعلنًا "أننا نسعى لإعادة بناء علاقات كاملة مع الولايات المتحدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين لبومبيو: نسعى لإعادة بناء علاقات كاملة مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.