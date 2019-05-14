لجنة أطباء السودان: العثور على جثتين في النيل و200 مصاب بعد هجوم أمس

أعلنت لجنة أطباء السودان عن "العثور على جثتين في النيل و200 مصاب بعد الهجوم على المعتصمين بالخرطوم".
وكانت قد أفادت وسائل اعلام سودانية، أمس، عن مقتل شخص واصابة 10 اخرين في إطلاق النار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، مشيرة الى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي ادت لإصابات متفاوته، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنيين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع".
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