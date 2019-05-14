لجنة أطباء السودان: العثور على جثتين في النيل و200 مصاب بعد هجوم أمس

أعلنت لجنة أطباء ​السودان​ عن "العثور على جثتين في النيل و200 مصاب بعد الهجوم على المعتصمين ب​الخرطوم​".

وكانت قد أفادت وسائل اعلام سودانية، أمس، عن مقتل شخص واصابة 10 اخرين في ​إطلاق النار​ على المعتصمين أمام مقر ​القيادة​ العامة للجيش السوداني في ​الخرطوم​، مشيرة الى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى ​إطلاق نار​ حي ادت لإصابات متفاوته، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنيين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع".