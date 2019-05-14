"العفو الدولية" دعت الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا

دعت "​منظمة العفو الدولية​"، "​المحكمة الجنائية الدولية​" إلى "التحقيق في جرائم ضدّ الإنسانية قد تكون ارتُكبت في ​فنزويلا​ في كانون الثاني 2019، خلال التظاهرات المناهضة للحكومة بعد إعلان المعارض ​خوان غوايدو​ نفسه رئيسًا بالوكالة".

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