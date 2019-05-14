التربية على المسؤولية ووصايا لقمان الحكيم.. الملك يترأس ثاني الدروس الحسنية

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى درس اليوم بين يدي الملك، الأستاذ الجامعي ذكر الرحمان، مدير المركز الثقافي الإسلامي الهندي في نيودلهي، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: “التربية على المسؤولية “، انطلاقا من وصية لقمان التي أولها ..” ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد …” (سورة لقمان).