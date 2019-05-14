الفنانة مجدولين الإدريسي: أنا من بادرت وطلبت الزواج من زوجي الأول والثاني-فيديو

قالت الفنانة المغربية مجدولين الإدريسي، مؤخرا، إنها هي من طلبت الزواج من زوجيها السابق والحالي، موضحة أنها لا ترى في الأمر عيبا.

وصرحت الإدريسي في برنامج “فاص افاص”، أنها هي من بادر وطلب الزواج في المرتين اللتين ارتبطت فيهما، مبرزة أنها لا ترى في ذلك انتقاص من قيمة المرأة، بل أمرا طبيعيا مادام الجميع يتعلم، ويعمل، ويتعب لتحقيق أهداف.

وقالت الإدريسي مستنكرة “لماذا عندما نصل لموضوع الزواج لا يمكنني أن أطلبه أنا؟ “.

يذكر أن مجدولين الإدريسي مرتبطة في ثاني تجربة زواج مع فرنسي يدعى كزافيي كاسترو، ويعمل مديرا للتصوير.