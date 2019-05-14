“ليتقبل الله صيامي”.. السباحة نهار رمضان! – فيديو

تصوير: حسام أديب
في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن “السباحة نهار رمضان”، مبينا حالتين ئتتعلق بهما مسألة هذه الحلقة، مع حكم كل منهما.
ويوضح الراجعي، في حلقة اليوم الثلاثاء، جواز السباحة في رمضان، من عدمه، مستشهدا بقصص ومشاهد من سيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع تبيان قول الفقه في ذلك.
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