بعد متولي..الرجاء يعلن عن ثاني صفقاته تأهبا للمنافسة ب4 واجهات

كشف فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ثاني صفقاته الصيفية، تأهبا لمنافسات الموسك الرياضي المقبل، إذ تنافس المجموعة على4 واجهات، بداية من منافسات البطولة المحلية، ثم كأس العرش، ودوري أبطال إفريقيا.

هذا وتأكك رسميا التحاق اللاعب ساليف كوليبالي بصفوف المجموعة، حيث ظهر رفقة الرئيس جواد زيات خلال توقيع العقود وتقديمه رسميا لوسائل الإعلام، ليعزز كثيبة الخُضر، كثاني صفقة بعد عودة اللاعب محسن متولي.

وبهذا سيخوض لاعب فريق الأهلي المصري السابق و تي بي مازيمبي الكونغولي، أول تجربة احترافية له مع بالمغرب، بعد أن عبر سابقا عن رغبته في الالتحاق بمدربه السابق بمصر، باتريس كارتيرون، الذي تقلد منصب قيادة النسور الخضر خلفا للاسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي أقيل من منصبه قبل 3 أشهر تقريبا، بسبب سوء النتائج والمشاكل الداخلية.

وكانت الجماهير الرجاوية قد نادت بالانتقالات، منذ فترة للاعداد للموسم المقبل الذي يعد هاما لرفاق أنس الزنيتي، بعودتهم للمنافسة على مستوى تشامبيونز ليغ الإفريقية.