بنعطية يرشح “الدون”لتحقيق جائزة الكرة الذهبية

على بعد أسابيع، من موعد الكشف عن اللوائح الرسمية التي ستدخل سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في سنة2019، خرج عميد الأسود، مهدي بنعطية، من صفوف الدحيل القطري، عن صمته بخصوص الأسماء التي يراها تستحق المنافسة على الجائزة.

وحسب بنعطية، فإن زميله السابق في صفوف يوفنتوس، الاجدر بالفوز بالجائزة هاته السنة، حتى بعد إقصاء المجموعة على يد الأياكس بربع نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وأوضح اللاعب المغربي في تصريح نقلته “سبور إيطاليا”، بأن فوز ليفربول على برشلونة الأخير بدوري الأبطال، قد وضع بالنسبة له ليونيل ميسي خارج دائرة المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، مشددا بأن “البرغوث” الأرجنتيني قدم مستوى وأداء كبيرين لكنه رجح كفة “الدون”.

وبالرغم من رحيل مهدي بنعطية عن صفوف المجموعة، شتاءً في واحدة من مفاجآت الميركاتو إلا انه ظل مرتبطا بعلاقات قوية مع زملاءه السابقين وأيضا عناصر اليوفنتوس.