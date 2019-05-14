قررت هيأة الحكم بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” إلى 21 من شهر ماي الجاري.
وعرفت الجلسة مشادات كلامية بين النقيب زيان وممثل النيابة العامة، بعد سرد ممثل الحق العام، لمعطيات حاول من خلالها دحض ما جاء في التقرير الأممي، بخصوص التضييق على دفاع بوعشرين.
واشتد غضب النقيب زيان عندما وصف ممثل النيابة العامة الصحافية آمال الهواري بالشهادة، والحال أنها مطالبة بالحق المدني. وقال النقيب زيان مخاطبا النيابة العامة: “هذا تزوير وكذب”.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل قضية بوعشرين.. وصدام بين ممثل النيابة العامة والنقيب زيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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