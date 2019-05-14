نتنياهو: على إسرائيل ودول المنطقة دعم أميركا ضد إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "يجب على إسرائيل وجميع دول المنطقة الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني"، وذلك في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين، بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال حفل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على نقل السفارة الأميركية من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، بحضور السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وادعى نتنياهو أن "هناك ازدهارًا جديدًا ونهضة جديدة للعلاقات بيننا وبين الكثير من جيراننا العرب ودول إسلامية غير عربية كثيرة. نحن موحدون في الرغبة لصد العدوان الإيراني".

وشدد نتنياهو على أنه "من هذا المنطلق، أعتقد أن على إسرائيل، مع جميع دول المنطقة والعالم، الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة ووقف العدوان الإيراني".

وأضاف أنه "علينا أن نستمر في تعزيز قوة إسرائيل وتحالفها المهم مع أميركا".

وعلى صعيد آخر، جدد نتنياهو شكره للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الدعم الذي يقدمه الأخير لإسرائيل، بداية من الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وصولا إلى نقل السفارة إلى القدس والتغيير اللافت في السياسة الأميركية حول كل ما يتعلق بتعاطي الإدارات السابقة مع القضية الفلسطينية.

ووصف نتنياهو، ترامب، بأنه "الصديق الأكثر قربًا من إسرائيل"، وقال: "لم يكن لإسرائيل صديق جيد في البيت الأبيض مثل دونالد ترامب". وأضاف "لمدة نصف قرن، لم تعترف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل. أريد أن أشكر الولايات المتحدة على تصحيح هذا الغبن".

بدوره، قال الرئيس الأميركي، اليوم، "نحتفل اليوم بالذكرى السنوية لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسفارتنا الجميلة تقف بفخر وتذكرنا بالعلاقات الممتازة مع إسرائيل وأهمية التمسك بالحقيقة والإيفاء بالعهود".

في المقابل، أعرب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم، عن رفضه التفاوض مع إدارة ترامب حول المشروع النووي الإيراني، واستبعد في الوقت نفسه نشوب حرب مع واشنطن.

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ويتصاعد التوتر بين البلدين مع سعي ترامب، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تماما، لدفع طهران إلى التفاوض مجددا بشأن برنامجها النووي، وكذلك البرنامج الصاروخي.

وقال خامنئي، خلال ترأسه اجتماعا مع مسؤولين رفيعي المستوى في طهران: "لن تكون هناك مواجهة عسكرية، فلا إيران ولا الولايات المتحدة تسعى إلى الحرب... الأميركيون يعرفون أن الحرب لن تكون في مصلحتهم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تجريد إيران من قوتها"، مشددا على التمسك بخيار المقاومة.

ورفض خامنئي "بشكل قاطع" التفاوض حول "مصادر قوة إيران، مثل القوة الصاروخية والنفوذ الإقليمي"، معتبرا أن فعل ذلك سيكون "ضربا من الحماقة"، ورأى أن التفاوض مع إدارة ترامب "لا طائل من ورائه". وأضاف أن "النزاع الحالي هو صراع على الإرادة، وإرادة إيران قوية للغاية".

على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارته روسيا: "لا نرى احتمالا لنشوب حرب مع إيران، ونريدها أن تتصرف كدولة طبيعية".

وشدد بومبيو في الوقت نفسه على أن واشنطن "سترد بالشكل المناسب"، في حال تعرض مصالحها لهجوم.

ومرارا هددت واشنطن بالرد على إيران في حال استهدفت القوات والمصالح الأميركية أو مصالح حلفائها الخليجيين.

وأعلنت السعودية أن طائرات مسيرة مسلحة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة، الثلاثاء، بعد يوم من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لتخريب قبالة ساحل الإمارات.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن مجموعات مدعومة من إيران وراء "عمليات تخريب" تستهدف قطاع النفط الخليجي، وفق قناة "الحرة" الأميركية.