غوارديولا يخطط لإبرام 4 صفقات قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يخطط لإبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي القادم، تصل قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني، رغم التهديد المحتمل بحرمان الفريق من القيد في ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللاعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن غوارديولا لا يسعى لتضييع الوقت، حيث حدد احتياجاته بالفعل، وسيتحرك سريعا خاصة أن النادي لديه القدرة على إبرام الصفقات التي يحتاجها.

ووفقًا للصحيفة ذائعة الصيت في إنجلترا، فإن غوارديولا يسعى لضم 4 لاعبين جدد في مراكز الدفاع والوسط (2) والهجوم.

ويهتم بيب، بتخفيف العبء عن لاعبه المخضرم فرناندينيو في وسط الملعب، حيث وقع اختياره على الإسباني الشاب رودري، لاعب أتلتيكو مدريد.

ويمتلك رودري شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يجعله صفقة سهلة على مانشستر سيتي، إذا حسم اللاعب رغبته بالانتقال لملعب الاتحاد.

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نفس الأمر ينطبق على الفرنسي حسام عوار، لاعب أولمبيك ليون، والذي واجه السيتي في دوري الأبطال مرتين، وأبدى غوارديولا إعجابه بمستواه.

وفي خط الهجوم حدد غوارديولا اسمين من أجل التعاقد مع أحدهما، وهما الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، والبرتغالي جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي.

لكن المنافسة على يوفيتش ستكون صعبة للغاية، حيث يرغب فرانكفورت في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه، في الوقت الذي سيقاتل فيه ريال مدريد أيضًا للحصول على خدماته، بعد أن طلبه زيدان الدين زيدان مدرب الملكي.

وفي الخط الخلفي يركز غوارديولا على اسمين كلاهما من ليستر سيتي، وهما بن تشيلويل، وهاري ماغواير.

وحقق غوارديولا لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي مع السيتي، لكنه مازال يحلم بحصد لقب دوري الأبطال.