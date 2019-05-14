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مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم سان جيرمان

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يسعى لضم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد رابيو مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي فإنه سينضم إلى نادٍ جديد في الميركاتو المقبل خلال صفقة مجانية.

ويحظى اللاعب الفرنسي باهتمام كبير من قبل ويوفنتوس، إلا أنه لم يصل إلى درجة متقدمة في المفاوضات مع أي نادٍ حتى الآن.

وتظل العقبة الكبرى أمام الشياطين الحمر لإقناع رابيو بالانتقال إلى "أولد ترافورد"، هي أن النادي الإنجليزي لن يشارك في بطولة خلال الموسم المقبل.

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