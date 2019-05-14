اليمن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالسعودية

المناطق - واس

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض .

وأكدت الجمهورية اليمنية في بيان لها نشرتهُ وكالة الانباء اليمنية //سبأ//, وقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها.

وجدد البيان التأكيد أن خطر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بات يهدد الامن والاستقرار الإقليمي والامن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أن هذه الافعال تعد اعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية أخرى.

ولفت البيان إلى أن النهج الذي انتهجته ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الان يعكس مساعيها مع مخططات طهران لزعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقال البيان “ان استهداف المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بتحريض مباشر من إيران لا يمكن السكوت عليه ويشكل خرقاً فاضحاً لكل جهود السلام، ويهدد بانهيار كل مساعي الأمم المتحدة في اليمن”.

وأضاف “ان اليمن قيادة وحكومة وشعب تتبرأ من هذا الفعل المشين لعصابة خارجة على القانون التي خرجت عن قيم واخلاق الشعب اليمني وباعت نفسها لنظام الملالي وصارت ألعوبة بيده”.

وأكدت الجمهورية اليمنية تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيرةً إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء امام مسؤوليته الجماعية في التصدي لهذه الجماعة الإرهابية ومن يقف خلفها.