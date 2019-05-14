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انتحار فتاة قفزت من جسر الهنود في بابل

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة انتحرت، اليوم، بعد ان رمت بنفسها من جسر الهنود في مدينة الحلة بمحافظة بابل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة الشرطة النهرية مازالت تبحث عن الجثة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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