انتحار فتاة قفزت من جسر الهنود في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة انتحرت، اليوم، بعد ان رمت بنفسها من جسر الهنود في مدينة الحلة بمحافظة بابل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة الشرطة النهرية مازالت تبحث عن الجثة".

